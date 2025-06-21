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Путин разразился новыми угрозами в адрес Украины: что не нравится "фюреру"
"Фюрер" РФ нагло подчеркивает, что "Украина заслуживает лучшей судьбы".
"Фюрер" РФ Владимир Путин требует от Украины признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил в интервью Sky News Arabia.
Мол, Украине "надо признать как свершившийся факт" результаты так называемых "референдумов", проведенных РФ.
По его словам, игнорирование этих "результатов" "означает шансы на возобновление вооруженного конфликта". В традиционной кремлевской манере Путин повторил заявления о необходимости "нейтралитета" Украины: "не вступать ни в какие иностранные альянсы и не вооружать его ядерным оружием".
"Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна быть инструментом в руках третьих стран, действующих против России", - заявил глава Кремля.
Хозяин Кремля также повторил свои пропагандистские тезисы: мол, большинство украинцев хотят дружбы с РФ. Именно поэтому, заявил фюрер, при любом мирном урегулировании необходимо гарантировать статус русского языка и права пророссийского населения.
Напомним, Путин заявил, мол, Россия не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий» . Речь идет о том, что Москва фактически требует, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий.
Кроме того, по его словам, РФ не исключает дальнейшего захвата украинских Сум российской армией. В то же время президент государства-агрессорки придумал какое-то «давнее правило», согласно которому, по его мнению, все, захваченное российской армией, переходит в собственность Москвы.
Между тем аналитики ISW отмечают, что диктатора Владимира Путина не интересуют переговоры , он хочет уничтожить Украину. Одной из главных причин, почему диктатор не хочет остановить войну в Украине, невзирая на огромные потери, это желание покорить украинский народ.