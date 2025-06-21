Путин разразился новыми угрозами в адрес Украины: что не нравится "фюреру"

Владимир Путин. / © Associated Press

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"Фюрер" РФ Владимир Путин требует от Украины признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил в интервью Sky News Arabia.

Мол, Украине "надо признать как свершившийся факт" результаты так называемых "референдумов", проведенных РФ.

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По его словам, игнорирование этих "результатов" "означает шансы на возобновление вооруженного конфликта". В традиционной кремлевской манере Путин повторил заявления о необходимости "нейтралитета" Украины: "не вступать ни в какие иностранные альянсы и не вооружать его ядерным оружием".

"Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна быть инструментом в руках третьих стран, действующих против России", - заявил глава Кремля.

Хозяин Кремля также повторил свои пропагандистские тезисы: мол, большинство украинцев хотят дружбы с РФ. Именно поэтому, заявил фюрер, при любом мирном урегулировании необходимо гарантировать статус русского языка и права пророссийского населения.

Напомним, Путин заявил, мол, Россия не требует капитуляции Украины, но ждет признания сложившихся на фронте «реалий» . Речь идет о том, что Москва фактически требует, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий.

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Кроме того, по его словам, РФ не исключает дальнейшего захвата украинских Сум российской армией. В то же время президент государства-агрессорки придумал какое-то «давнее правило», согласно которому, по его мнению, все, захваченное российской армией, переходит в собственность Москвы.

Между тем аналитики ISW отмечают, что диктатора Владимира Путина не интересуют переговоры , он хочет уничтожить Украину. Одной из главных причин, почему диктатор не хочет остановить войну в Украине, невзирая на огромные потери, это желание покорить украинский народ.

Дата публикации 12:25, 19.06.25 Количество просмотров 39 Готов встретиться с Зеленским! Путина "понесло" в заявлениях