Принц Уильям / © Associated Press

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По случаю праздника на официальных страницах королевской семьи в соцсетях было опубликовано поздравление принцу Уэльскому.

Снимок, которым поделился дворец, был сделан на свежем воздухе. Принц Уэльский запечатлен в светло-голубой классической рубашке и синих штанах.

Принц Уильям / фото: The Royal Family

«С днем ​​рождения, принц Уэльский!», — написано на фото.

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Напомним, что принц Уильям — старший сын короля Чарльза III и его первой жены, принцессы Дианы, внук покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Он занимает первое место в порядке наследования британского престола после того, как его отец Чарльз стал королем 8 сентября 2022 года.

Принцесса Диана и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Диана, принц Чарльз и принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press