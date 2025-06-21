- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцу Уильяму 43 года — король Чарльз поздравил сына-наследника
21 июня старший сын принцессы Дианы — принц Уильям — празднует свой 43 день рождения.
По случаю праздника на официальных страницах королевской семьи в соцсетях было опубликовано поздравление принцу Уэльскому.
Снимок, которым поделился дворец, был сделан на свежем воздухе. Принц Уэльский запечатлен в светло-голубой классической рубашке и синих штанах.
«С днем рождения, принц Уэльский!», — написано на фото.
Напомним, что принц Уильям — старший сын короля Чарльза III и его первой жены, принцессы Дианы, внук покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Он занимает первое место в порядке наследования британского престола после того, как его отец Чарльз стал королем 8 сентября 2022 года.