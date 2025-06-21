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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцу Уильяму 43 года — король Чарльз поздравил сына-наследника

21 июня старший сын принцессы Дианы — принц Уильям — празднует свой 43 день рождения.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принц Уильям

Принц Уильям / © Associated Press

По случаю праздника на официальных страницах королевской семьи в соцсетях было опубликовано поздравление принцу Уэльскому.

Снимок, которым поделился дворец, был сделан на свежем воздухе. Принц Уэльский запечатлен в светло-голубой классической рубашке и синих штанах.

Принц Уильям / фото: The Royal Family

Принц Уильям / фото: The Royal Family

«С днем ​​рождения, принц Уэльский!», — написано на фото.

Напомним, что принц Уильям — старший сын короля Чарльза III и его первой жены, принцессы Дианы, внук покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Он занимает первое место в порядке наследования британского престола после того, как его отец Чарльз стал королем 8 сентября 2022 года.

Принцесса Диана и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Диана и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Диана, принц Чарльз и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Диана, принц Чарльз и принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

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