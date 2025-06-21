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Сколько ракет и дронов есть у России: ГУР раскрыло масштаб арсенала врага
Украинская разведка обнародовала имеющееся в России количество ракет и дронов. Арсенал врага насчитывает тысячи единиц.
Россия по состоянию на 15 июня 2025 года имеет более 1950 стратегических ракет различного типа и более 6 тысяч ударных беспилотников.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в ответе на запрос РБК-Украина.
Сколько и какие ракеты есть у РФ и какие ракеты
По данным ГУР, основные запасы российских ракет составляют:
до 500 баллистических ракет 9М723 «Искандер-М»;
до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 «Искандер-К»;
до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускаются с Ту-95 и Ту-160;
до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32, которые используют Ту-22М3;
более 400 крылатых ракет 3М-14 «Калибр»;
до 150 гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал», применяемых с МиГ-31К;
до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
Сколько ракет ежемесячно производит РФ
По информации военной разведки, Россия способна производить до 195 ракет ежемесячно, в частности:
до 60 ракет «Искандер-М»;
до 20 ракет «Искандер-К»;
до 60 ракет Х-101;
до 10 модернизированных Х-32;
до 30 крылатых ракет «Калибр»;
до 15 гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Запасы и производство дронов
ГУР также сообщило, что по состоянию на 15 июня 2025 года у России на вооружении есть:
более 6 тысяч ударных БПЛА типа «Герань-2» (Shahed-136), «Гарпия-А1»;
более 6 тысяч имитаторов типа «Гербера».
Ежедневное производство ударных дронов и их имитаторов в РФ оценивается до 170 единиц, а до конца года Москва планирует увеличить этот показатель до 190 в сутки.
Напомним, в эстонской разведке отметили, что оккупанты не могут достичь прорыва на фронте, поэтому все чаще прибегает к ударам по жилым кварталам Украины.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря. Утром на Полтавщине после ночной атаки обнаружили кассетные боеприпасы.