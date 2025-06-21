Сколько ракет и дронов есть у России: ГУР раскрыло масштаб арсенала врага

Российская ракета

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Россия по состоянию на 15 июня 2025 года имеет более 1950 стратегических ракет различного типа и более 6 тысяч ударных беспилотников.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в ответе на запрос РБК-Украина.

Сколько и какие ракеты есть у РФ и какие ракеты

По данным ГУР, основные запасы российских ракет составляют:

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до 500 баллистических ракет 9М723 «Искандер-М»;

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 «Искандер-К»;

до 260 крылатых ракет Х-101 , которые запускаются с Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 , которые используют Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 «Калибр»;

до 150 гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал», применяемых с МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Сколько ракет ежемесячно производит РФ

По информации военной разведки, Россия способна производить до 195 ракет ежемесячно, в частности:

до 60 ракет «Искандер-М»;

до 20 ракет «Искандер-К»;

до 60 ракет Х-101 ;

до 10 модернизированных Х-32 ;

до 30 крылатых ракет «Калибр»;

до 15 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Запасы и производство дронов

ГУР также сообщило, что по состоянию на 15 июня 2025 года у России на вооружении есть:

более 6 тысяч ударных БПЛА типа «Герань-2» (Shahed-136), «Гарпия-А1»;

более 6 тысяч имитаторов типа «Гербера».

Ежедневное производство ударных дронов и их имитаторов в РФ оценивается до 170 единиц, а до конца года Москва планирует увеличить этот показатель до 190 в сутки.

Напомним, в эстонской разведке отметили, что оккупанты не могут достичь прорыва на фронте, поэтому все чаще прибегает к ударам по жилым кварталам Украины.

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Ранее мы сообщали, что в ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря. Утром на Полтавщине после ночной атаки обнаружили кассетные боеприпасы.