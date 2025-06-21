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Россия ночью атаковала Кременчуг крылатыми ракетами
В ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.
Российские захватчики в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг крылатыми ракетами .
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Сообщается, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря и через Николаевщину и Кировоградщина направлялись в сторону Кременчуга.
«Ракеты продолжают движение в Кировоградской области в направлении г.Кременчуг (Полтавщина)», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что РФ, вероятно, применила крылатые ракеты "Калибр".
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня в Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .