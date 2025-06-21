Россия ночью атаковала Кременчуг крылатыми ракетами

РФ атаковала Кременчуг / © ТСН.ua

Реклама

Российские захватчики в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг крылатыми ракетами .

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря и через Николаевщину и Кировоградщина направлялись в сторону Кременчуга.

Реклама

«Ракеты продолжают движение в Кировоградской области в направлении г.Кременчуг (Полтавщина)», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что РФ, вероятно, применила крылатые ракеты "Калибр".

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня в Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Реклама