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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия ночью атаковала Кременчуг крылатыми ракетами

В ночь на 21 июня российские войска атаковали город Кременчуг крылатыми ракетами, запущенными из акватории Черного моря.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ атаковала Кременчуг

РФ атаковала Кременчуг / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг крылатыми ракетами .

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря и через Николаевщину и Кировоградщина направлялись в сторону Кременчуга.

«Ракеты продолжают движение в Кировоградской области в направлении г.Кременчуг (Полтавщина)», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что РФ, вероятно, применила крылатые ракеты "Калибр".

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня в Кременчуге раздались взрывы во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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