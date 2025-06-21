Работа сил ПВО / © ТСН

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В ночь на пятницу, 21 июня, в городе Одесса раздались взрывы.

Это произошло после оглашения воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников, сообщает Общественное.

«В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

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По данным мониторинговых каналов, в регионе фиксируется не менее 17 вражеских дронов типа Shahed.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.