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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздались взрывы — СМИ

Ночью в Одессе раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН

В ночь на пятницу, 21 июня, в городе Одесса раздались взрывы.

Это произошло после оглашения воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников, сообщает Общественное.

«В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, в регионе фиксируется не менее 17 вражеских дронов типа Shahed.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.

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