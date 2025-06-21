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- Украина
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В Одессе раздались взрывы — СМИ
Ночью в Одессе раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.
В ночь на пятницу, 21 июня, в городе Одесса раздались взрывы.
Это произошло после оглашения воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников, сообщает Общественное.
«В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, в регионе фиксируется не менее 17 вражеских дронов типа Shahed.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 21 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в пятницу, 20 июня, в результате удара российского ударного беспилотника «Ланцет» был поврежден многоквартирный дом в Сумах.