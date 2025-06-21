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В Одесі пролунали вибухи — ЗМІ
Вночі в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
У ніч проти п’ятниці, 21 червня, в місті Одеса пролунали вибухи.
Це сталося після оголошення повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників, повідомляє Суспільне.
«В Одесі чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
За даними моніторингових каналів, у регіоні фіксується щонайменше 17 ворожих дронів типу Shahed.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 20 червня, внаслідок удару російського ударного безпілотника «Ланцет» було пошкоджено багатоквартирний будинок у Сумах.