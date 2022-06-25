Робота на городі у спеку: про що потрібно пам'ятати

Робота на городі у спеку: про що потрібно пам'ятати

Яка робота на городі у спеку обов'язково необхідна вашим рослинам, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Другий місяць літа серед городників по праву вважається найбільш клопітким. Адже в липні часто стоїть сильна спека, яка змушує подвоїти догляд за рослинами. Тут все залежить від їхнього виду, адже кожна культура потребує конкретних умов: спеціальні добрива, правильного режиму поливання, підходящої температури тощо.

Особливості поливання городини в липні

У різних культур свій апетит на кількість вологи. Але варто запам'ятати, коли надворі стоїть спека, верхній шар ґрунту дуже швидко пересихає і тріскається, а тому всім рослинам необхідне додаткове поливання. Однак варто дотримуватися певних правил та норм. Насамперед, виходити з лійкою або шлангом на город найкраще рано-вранці чи увечері, після заходу сонця. Ранок вважається більш відповідним часом, тому що ввечері вода потрапляє на розпечену сонцем землю і швидше випаровується. Тому до коріння достатньої кількості вологи не доходить.

Вдень поливати городину небезпечно. Під сонячним промінням краплі води перетворюються на маленькі лінзи, а тому на листі та стеблах залишаються опіки. Щоб на ґрунті не було кірочки, деякі городники проводять його розпушування. Ця процудера хоч і забирає певний час, але допомагає отримати кращий врожай. Поливати рекомендується рясно, але нечасто, тому що верхній шар ґрунту повинен захищати коріння. Якщо води недостатньо, тоненькі корінці рослин починають розвиватися над землею. А потім ґрунт тріскається і розриває їх.

Воду потрібно лити біля основи кущика. Також можна зробити на грядках канавки і лити рідину туди. Так волога не буде так сильно випаровуватися. Однаково всі культури поливати не слід. Одні полюбляють вологу, а іншим потрібна більш суха земля. Наприклад, поливання помідорів рекомендується здійснювати не частіше одного разу на тиждень, а ось огірки - щодня. Також кожного дня варто поливати всі рослини, які висадженні в горщики.

Не можна брати для поливання рослин на городі воду з-під крана. Вона холодна і не відстояна належним чином. А ще буває надто жорсткою. Найкраще наливати воду зарання в великі ємності та витримувати не менше трьох діб. Оптимальною для городини є температура води +25 градусів. Ідеально підходить дощова вода, а ще вода з водойм.

Теплиця і вентиляція

Якщо дах з вашої теплиці неможливо зняти, потрібно обов'язково влаштовувати провітрювання. Також можна встановити вентилятор та включати його час від часу, щоб овочі почували себе добре в сильну спеку. Поряд з вентилятором можна повісити шматок мокрої тканини, тоді рослини будуть ще й насичуватися вологою. Поток повітря потрібно направляти не на самі кущики, а між рядків, адже деякі культури не люблять протягів.

Волога в ґрунті і її заощадження

Якщо у вас трапляються перебої з водопостачанням, необхідно навчитися правильно заощаджувати вологу в ґрунті. Для цього вам знадобиться мульча. Її можна зробити з бадилля, скошеної трави, перегною, компосту, старих газет, які потрібно викласти в декілька шарів. Так ви зможете скоротити кількість поливання багатьох культур.

Торф та хвойні гілочки брати за мульчу не варто. Вони можуть підвищувати кислотність ґрунту. Також не найкращим вибором буде листя та кора дерев, адже в спеку там можуть ховатися комахи.

Як боротися з бур'янами

В спеку бур'яни перетворюються з ворогів на союзників, адже їх можна використовувати як захист від палючого сонця. Помідори, дорослі перці, огірки та баклажани без проблем уживаються з бур'янами. Однак варто стежити, щоб на них не з'явилося насіння, яке може швидко прорости на грядці.

Захист від сонячного проміння

Робота на городі у спеку: захищайте рослини від сонця / Фото: pixabay.com

Щоб врятувати від сонця зелені насадження в теплиці, варто побілити дах та стіни з південної сторони. Хоч це і дієвий спосіб, але потім доведеться все це змивати. Тому деякі городники користуються фольгою. Цей метод дорожчий, але ефективніший.

Рослини, які ви висадили в ґрунт, можна закрити шматками прозорої тканини. Для цього зовсім не підходить темна та щільна тканина, тому що тоді овочі зопріють і почнуть гнити.

Перед дощем потрібне поливання

На городі овочі часто тріскаються. Звичайно, якщо ви вирощуєте урожай для себе, а не на продаж, то нічого поганого в цьому немає, але зовнішній вигляд городини можна значно покращити. Такі тріщини з'являються, коли після довготривалої засухи раптом пішов дощ. А тому намагайтеся слідкувати за повідомленнями синоптиків та напередодні сильних злив поливати город. Тоді рослина отримає менше стресу від різкого збільшення води.

Якщо ви збираєтесь вибирати деякі овочі, але не встигаєте зробити це до дощу, варто накрити плівкою. Вони не наситяться вологою, що збільшить термін їхнього зберігання.

Відмовтесь на деякий час від добрив

В спеку овочі витрачають всі свої сили на те, щоб вижити в складних умовах, а тому навряд чи зможуть увібрати в себе добрива. Суміш буде надто довго залишатися на поверхні ґрунту та згодом втратить свою користь. А в деяких випадках навіть може заподіяти шкоду. Відмовитися потрібно також від підгодівлі природніми добривами.

Захист за допомогою пожовклого листя

Найчастіше, коли городник бачить жовте листя, він хоче відразу його прибрати. Але так робит не варто. Такі листки стануть природнім захистом від сонця. А деяке листя може навіть піднятися через деякий час після якісного поливання. Однак, якщо ви бачите, що стовбур змінився, втратив свій колір, зігнувся, можуть з'явитися певні проблеми.