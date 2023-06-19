Работа на огороде в жару: про что нужно помнить

Второй месяц лета среди огородников по праву считается самым хлопотным. Ведь в июле часто стоит сильная жара, заставляющая удвоить уход за растениями. Здесь все зависит от их вида, ведь каждая культура нуждается в конкретных условиях: специальных удобрениях, правильном режиме поливки, подходящей температуре и т.д.

Особенности поливки овощей в июле

У разных культур свой аппетит на количество влаги. Но стоит запомнить, когда на улице стоит жара, верхний слой почвы очень быстро пересыхает и трескается, а потому всем растениям необходима дополнительная поливка. Однако следует придерживаться определенных правил и норм. Прежде всего, выходить с воронкой или шлангом на огород лучше рано утром или вечером, после заката. Утро считается более подходящим временем, потому что вечером вода попадает на раскаленную солнцем землю и быстрее улетучивается. Поэтому до корней достаточное количество влаги не доходит.

Днем поливать овощи опасно. Под солнечными лучами капли воды превращаются в маленькие линзы, поэтому на листьях и стеблях остаются ожоги. Чтобы на почве не было корочки, некоторые огородники проводят его разрыхление. Эта процудера хоть и занимает определенное время, но помогает получить лучший урожай. Поливать рекомендуется обильно, но нечасто, потому что верхний слой почвы должен защищать корни. Если воды недостаточно, тонкие корешки растений начинают развиваться над землей. А потом почва трескается и разрывает их.

Воду нужно лить у основания кустика. Также можно сделать на грядках канавки и лить жидкость туда. Так влага не будет так сильно испаряться. Все равно все культуры поливать не следует. Одни любят влагу, а другим нужна более сухая земля. Например, полив помидоров рекомендуется осуществлять не чаще одного раза в неделю, а вот огурцы – каждый день. Также каждый день следует поливать все растения, которые высажены в горшки.

Нельзя брать для поливки растений в огороде воду из-под крана. Она холодная и неотстоявшаяся должным образом. А еще бывает слишком жесткой. Лучше всего наливать воду в большие емкости и выдерживать не менее трех суток. Оптимальной для овощей температура воды +25 градусов. Идеально подходит дождевая вода, а еще вода из водоемов.

Теплица и вентиляция

Если крышу с вашей теплицы невозможно снять, нужно обязательно устраивать проветривание. Также можно установить вентилятор и включать его иногда, чтобы овощи чувствовали себя хорошо в сильную жару. Наряду с вентилятором можно повесить кусок мокрой ткани, тогда растения будут еще насыщаться влагой. Поток воздуха нужно направлять не на сами кустики, а между строк, ведь некоторые культуры не любят сквозняков.

Влага в почве и ее сбережения

Если у вас случаются перебои с водоснабжением, необходимо научиться правильно экономить влагу в почве. Для этого вам понадобится мульча. Ее можно сделать из ботвы, скошенной травы, перегноя, компоста, старых газет, которые нужно выложить в несколько слоев. Так вы сможете сократить количество поливки многих культур.

Торф и хвойные веточки брать за мульчу не стоит. Они могут повышать кислотность почвы. Также не лучшим выбором будут листья и кора деревьев, ведь в жару там могут прятаться насекомые.

Как бороться с сорняками

В жару сорняки превращаются из врагов в союзников, ведь их можно использовать в качестве защиты от палящего солнца. Помидоры, взрослые перцы, огурцы и баклажаны без проблем уживаются с сорняками. Однако следует следить, чтобы на них не появились семена, которые могут быстро прорасти на грядке.

Защита от солнечных лучей

Работа на огороде в жару: защищайте растения от солнца / Фото: pixabay.com

Чтобы спасти от солнца зеленые насаждения в теплице, следует побелить крышу и стены с южной стороны. Хоть это и действенный способ, но потом придется все смывать. Потому некоторые огородники пользуются фольгой. Этот метод более дорогой, но более эффективный.

Высадившие в почву растения можно закрыть кусками прозрачной ткани. Для этого совсем не подходит темная и плотная ткань, потому что тогда овощи сопреют и начнут гнить.

Перед дождем нужна поливка

На огороде часто трескаются овощи. Конечно, если вы выращиваете урожай для себя, а не на продажу, ничего плохого в этом нет, но внешний вид овощей можно значительно улучшить. Такие трещины появляются, когда после долгой засухи вдруг пошел дождь. Поэтому старайтесь следить за сообщениями синоптиков и накануне сильных ливней поливать огород. Тогда растение получит меньше стресса от резкого увеличения воды.

Если вы собираетесь выбирать некоторые овощи, но не успеваете сделать это к дождю, следует накрыть пленкой. Они не насытятся влагой, что увеличит срок хранения.

Откажитесь на время от удобрений

В жару овощи тратят все свои силы на то, чтобы выжить в сложных условиях, а потому вряд ли смогут впитать удобрения. Смесь будет слишком долго оставаться на поверхности почвы и потеряет свою пользу. А в некоторых случаях даже может причинить вред. Отказаться нужно также от подкормки природными удобрениями.

Защита с помощью пожелтевших листьев

Чаще всего, когда огородник видит желтые листья, он хочет сразу его убрать. Но так поступать не стоит. Такие листья станут естественной защитой от солнца. А некоторые могут даже подняться через некоторое время после качественной поливки. Однако если вы видите, что ствол изменился, потерял свой цвет, согнулся, могут появиться определенные проблемы.