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В красивых красных мантиях: король Чарльз и принц Уильям посетили церемонию в Лондоне
Король Чарльз и принц Уильям объединились для редкой королевской церемонии в Вестминстерском аббатстве.
Монарх и его сын присутствовали на службе ордена Бани в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это празднование было особенным, поскольку это год 300-летия ордена, а служба ордена Бани проводится только раз в четыре года.
Сегодня наследник престола будет возведен в ранг Великого магистра ордена во время церемонии, которая включает принятие присяги и посвящение пяти рыцарей.
Почетнейший орден Бани был создан на основании грамоты Георга I в мае 1725 года и признает работу военных чиновников и старших государственных служащих. Орден возрождает старую традицию, восходящую к средневековым временам. Согласно этому преданию, солдаты готовились к получению рыцарского звания ритуальным омовением, символизирующим духовное очищение, и принимали участие в бдении в ночь перед получением своей чести, пишет журнал People.
В последний раз король Чарльз присутствовал на церемонии ордена Бани в мае 2022 года в качестве принца Уэльского — традиционного титула наследника престола мужского пола, который он завещал принцу Уильяму после своего восшествия на престол в сентябре 2022 года.
Король Чарльз был назначен Великим магистром королевой Елизаветой в 1975 году, когда ему было 26 лет, и Уильям следует по его стопам сегодня.