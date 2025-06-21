Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін просто не може погодитися на мир на умовах, які не передбачають знищення української державності.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти нагадали, що напередодні Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».

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«Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурою, окрему від Росії», — зазначили аналітики.

Тривала інформаційна операція Кремля, яка намагається представити росіян і українців як нібито «єдиний народ», культурно й історично «однорідний», — це одна з найбільш значущих інформаційних операцій, спрямованих на підрив підтримки України з боку Заходу і виправдання воєнних дій перед російським народом.

«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — підкреслили аналітики ISW.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.

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