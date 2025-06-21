ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2630
Час на прочитання
1 хв

Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити Україну — ISW

Однією з головних причин, чому диктатор не хоче зупинити війну в Україні, незважаючи на величезні втрати, це бажання підкорити український народ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін просто не може погодитися на мир на умовах, які не передбачають знищення української державності.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти нагадали, що напередодні Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».

«Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурою, окрему від Росії», — зазначили аналітики.

Тривала інформаційна операція Кремля, яка намагається представити росіян і українців як нібито «єдиний народ», культурно й історично «однорідний», — це одна з найбільш значущих інформаційних операцій, спрямованих на підрив підтримки України з боку Заходу і виправдання воєнних дій перед російським народом.

«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — підкреслили аналітики ISW.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie