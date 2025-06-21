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Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити Україну — ISW
Однією з головних причин, чому диктатор не хоче зупинити війну в Україні, незважаючи на величезні втрати, це бажання підкорити український народ.
Президент Росії Володимир Путін просто не може погодитися на мир на умовах, які не передбачають знищення української державності.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
Експерти нагадали, що напередодні Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці — нібито «один народ», а вся Україна буцімто «фактично є російською».
«Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурою, окрему від Росії», — зазначили аналітики.
Тривала інформаційна операція Кремля, яка намагається представити росіян і українців як нібито «єдиний народ», культурно й історично «однорідний», — це одна з найбільш значущих інформаційних операцій, спрямованих на підрив підтримки України з боку Заходу і виправдання воєнних дій перед російським народом.
«Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ», — підкреслили аналітики ISW.
Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив, що Росія не вважає будь-яке переозброєння НАТО загрозою для себе.