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Вночі Ізраїль здійснив нову хвилю атак Ірані: що відомо
Цієї ночі в Ірані було гучно, ізраїльська армія атакувала стратегічні об’єкти.
Вночі проти 21 червня Ізраїль здійснив нову хвилю ракетних атак по Ірану. Вибухи сталися у кількох іранських містах.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN.
“Військово-повітряні сили розпочали хвилю атак на інфраструктуру для зберігання та запуску ракет у центральному Ірані”, – йдеться у заяві.
Зокрема, у центральному іранському місті Ісфахан сталися вибухи. Зауважимо, що тут розташований найбільший в країні ядерний дослідницький комплекс.
Окрім того, гучно було в місті Кум, що розташоване поблизу секретного іранського заводу зі збагачення палива Фордо.
Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атака на іранську атомну електростанцію в Бушері призведе до «дуже високого викиду радіоактивності», який вразить людей у радіусі сотень кілометрів від станції. Це вимагатиме евакуації, вживання йоду та обмежень у харчуванні.
Тим часом Іран висунув США умову для відновлення переговорів щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його. У Тегерані кажуть, мовляв, поки не бачить сенсу в переговорах, бо ж Вашингтон залишається «співучасником злочинів».