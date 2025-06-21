ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1237
Час на прочитання
1 хв

Вночі Ізраїль здійснив нову хвилю атак Ірані: що відомо

Цієї ночі в Ірані було гучно, ізраїльська армія атакувала стратегічні об’єкти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Тегеран.

Тегеран / © Associated Press

Вночі проти 21 червня Ізраїль здійснив нову хвилю ракетних атак по Ірану. Вибухи сталися у кількох іранських містах.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN.

“Військово-повітряні сили розпочали хвилю атак на інфраструктуру для зберігання та запуску ракет у центральному Ірані”, – йдеться у заяві.

Зокрема, у центральному іранському місті Ісфахан сталися вибухи. Зауважимо, що тут розташований найбільший в країні ядерний дослідницький комплекс.

Окрім того, гучно було в місті Кум, що ​​розташоване поблизу секретного іранського заводу зі збагачення палива Фордо.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атака на іранську атомну електростанцію в Бушері призведе до «дуже високого викиду радіоактивності», який вразить людей у радіусі сотень кілометрів від станції. Це вимагатиме евакуації, вживання йоду та обмежень у харчуванні.

Тим часом Іран висунув США умову для відновлення переговорів щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його. У Тегерані кажуть, мовляв, поки не бачить сенсу в переговорах, бо ж Вашингтон залишається «співучасником злочинів».

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie