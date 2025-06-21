Вночі Ізраїль здійснив нову хвилю атак Ірані: що відомо

Тегеран / © Associated Press

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Вночі проти 21 червня Ізраїль здійснив нову хвилю ракетних атак по Ірану. Вибухи сталися у кількох іранських містах.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN.

“Військово-повітряні сили розпочали хвилю атак на інфраструктуру для зберігання та запуску ракет у центральному Ірані”, – йдеться у заяві.

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Зокрема, у центральному іранському місті Ісфахан сталися вибухи. Зауважимо, що тут розташований найбільший в країні ядерний дослідницький комплекс.

Окрім того, гучно було в місті Кум, що ​​розташоване поблизу секретного іранського заводу зі збагачення палива Фордо.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атака на іранську атомну електростанцію в Бушері призведе до «дуже високого викиду радіоактивності», який вразить людей у радіусі сотень кілометрів від станції. Це вимагатиме евакуації, вживання йоду та обмежень у харчуванні.

Тим часом Іран висунув США умову для відновлення переговорів щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його. У Тегерані кажуть, мовляв, поки не бачить сенсу в переговорах, бо ж Вашингтон залишається «співучасником злочинів».

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Дата публікації 20:43, 20.06.25 Кількість переглядів 16 Ультиматум Трампа! Іран та Ізраїль сядуть за стіл переговорів? А що від того Україні?