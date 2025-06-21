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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

День ангела 21 червня: кого та як вітати з іменинами

21 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 червня, день ангела

Який сьогодні, 21 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 21 червня

21 червня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Макара, Олександра, Олену.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві добрий, честолюбний. В дорослому віці стає порядним чоловіком, жартівником.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві часто запальний, але добродушний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві чесний, відкритий. В дорослому віці стає терпеливим, завдли робить те, що обіцяє.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, довго обирає супутницю життя.

Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як “світла, вогняна”. В дитинстві весела, життєрадісна. В дорослому віці стає рішучою, вміє постояти за себе.

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе щодня, підтримує у важкі миті й підказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці, любові навколо та здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем ангела тебе! Хай твій небесний охоронець щодня веде тебе світлою дорогою — від тривог до гармонії, від сумнівів до мудрості, від спокус — до щирої віри. Нехай у твоєму житті завжди панують добробут, внутрішній спокій і людська щирість.

***

У твій особливий день — День ангела — хочу побажати, щоб твоє ім’я завжди звучало з любов’ю, повагою й радістю! Нехай святий покровитель наповнює тебе світлом і добром, береже від негараздів і надихає на добрі справи.

***

Сердечно вітаю з Днем ангела! Хай життя буде щедрим на приємні зустрічі, щирі усмішки, родинне тепло та Божу ласку. Бажаю тобі щоденної підтримки з неба й невичерпної сили духу для здійснення всього, що задумав (ла).

***

У День ангела бажаю тобі невидимої підтримки згори, гармонії в душі й щастя в кожному кроці. Хай ангел твого імені завжди поруч — в миті радості, натхнення й навіть тоді, коли здається, що ти один. Ти — під захистом світла, і це безцінно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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