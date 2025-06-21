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День ангела 21 червня: кого та як вітати з іменинами
21 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 червня
21 червня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Макара, Олександра, Олену.
Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві добрий, честолюбний. В дорослому віці стає порядним чоловіком, жартівником.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві часто запальний, але добродушний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві чесний, відкритий. В дорослому віці стає терпеливим, завдли робить те, що обіцяє.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, довго обирає супутницю життя.
Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як “світла, вогняна”. В дитинстві весела, життєрадісна. В дорослому віці стає рішучою, вміє постояти за себе.
День ангела 21 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе щодня, підтримує у важкі миті й підказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, радості в серці, любові навколо та здійснення найзаповітніших мрій!
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З Днем ангела тебе! Хай твій небесний охоронець щодня веде тебе світлою дорогою — від тривог до гармонії, від сумнівів до мудрості, від спокус — до щирої віри. Нехай у твоєму житті завжди панують добробут, внутрішній спокій і людська щирість.
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У твій особливий день — День ангела — хочу побажати, щоб твоє ім’я завжди звучало з любов’ю, повагою й радістю! Нехай святий покровитель наповнює тебе світлом і добром, береже від негараздів і надихає на добрі справи.
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Сердечно вітаю з Днем ангела! Хай життя буде щедрим на приємні зустрічі, щирі усмішки, родинне тепло та Божу ласку. Бажаю тобі щоденної підтримки з неба й невичерпної сили духу для здійснення всього, що задумав (ла).
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У День ангела бажаю тобі невидимої підтримки згори, гармонії в душі й щастя в кожному кроці. Хай ангел твого імені завжди поруч — в миті радості, натхнення й навіть тоді, коли здається, що ти один. Ти — під захистом світла, і це безцінно.