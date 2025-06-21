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День ангела 21 июня: кого и как поздравлять с именинами
21 июня 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 21 июня
21 июня 2025 поздравьте с именинами Георгия, Ивана, Макара, Александра, Елену.
Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве добр, честолюбив. Во взрослом возрасте становится порядочным мужчиной, шутником.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве часто вспыльчив, но добродушен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве честный, открытый. Во взрослом возрасте становится терпеливым, всегда делает то, что обещает.
Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве смелый, добрый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, долго выбирает спутницу жизни.
Елена — древнегреческое имя, переводится как “светлая, огненная”. В детстве веселая, жизнерадостная. Во взрослом возрасте становится решительной, умеет постоять за себя.
День ангела 21 июня — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя каждый день, поддерживает в трудные мгновения и подсказывает верный путь. Желаю крепкого здоровья, радости в сердце, любви вокруг и осуществления самых заветных мечтаний!
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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный хранитель каждый день ведет тебя по светлому пути — от тревог к гармонии, от сомнений к мудрости, от искушений — к искренней вере. Пусть в твоей жизни всегда царят благополучие, внутреннее спокойствие и человеческая искренность.
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В твой особый день — День ангела — хочу пожелать, чтобы твое имя всегда звучало с любовью, уважением и радостью!
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Сердечно поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет щедрой на приятные встречи, искренние улыбки, семейное тепло и Божью ласку. Желаю тебе ежедневной поддержки с неба и неисчерпаемой силы духа для осуществления всего, что задумал (а).
***
В День ангела желаю тебе невидимой поддержки сверху, гармонии в душе и счастья в каждом шагу. Пусть ангел твоего имени всегда рядом — в мгновение ока радости, вдохновения и даже тогда, когда кажется, что ты один. Ты — под защитой света, и это бесценно.