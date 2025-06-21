ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1123
Время на прочтение
1 мин

Ночью Израиль совершил новую волну атак Ирану: что известно

Этой ночью в Иране было громко, израильская армия атаковала стратегические объекты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Тегеран.

Тегеран / © Associated Press

Ночью против 21 июня Израиль совершил новую волну ракетных атак по Ирану. Взрывы произошли в нескольких иранских городах.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет CNN.

"Военно-воздушные силы начали волну атак на инфраструктуру для хранения и запуска ракет в центральном Иране", - говорится в заявлении.

В частности, в центральном иранском городе Исфахан произошли взрывы. Заметим, что здесь находится крупнейший в стране ядерный исследовательский комплекс.

Кроме того, громко было в городе Кум, расположенном вблизи секретного иранского завода по обогащению топлива Фордо.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака на иранскую атомную электростанцию в Бушере приведет к «очень высокому выбросу радиоактивности», который поразит людей в радиусе сотен километров от станции. Это потребует эвакуации, употребления йода и ограничений в питании.

Тем временем Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной программе до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по нему. В Тегеране говорят, мол, пока не видит смысла в переговорах, потому что Вашингтон остается «соучастником преступлений».

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie