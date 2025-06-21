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Ночью Израиль совершил новую волну атак Ирану: что известно
Этой ночью в Иране было громко, израильская армия атаковала стратегические объекты.
Ночью против 21 июня Израиль совершил новую волну ракетных атак по Ирану. Взрывы произошли в нескольких иранских городах.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет CNN.
"Военно-воздушные силы начали волну атак на инфраструктуру для хранения и запуска ракет в центральном Иране", - говорится в заявлении.
В частности, в центральном иранском городе Исфахан произошли взрывы. Заметим, что здесь находится крупнейший в стране ядерный исследовательский комплекс.
Кроме того, громко было в городе Кум, расположенном вблизи секретного иранского завода по обогащению топлива Фордо.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака на иранскую атомную электростанцию в Бушере приведет к «очень высокому выбросу радиоактивности», который поразит людей в радиусе сотен километров от станции. Это потребует эвакуации, употребления йода и ограничений в питании.
Тем временем Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной программе до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по нему. В Тегеране говорят, мол, пока не видит смысла в переговорах, потому что Вашингтон остается «соучастником преступлений».