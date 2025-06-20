Удар по АЭС в Иране обернется катастрофой: МАГАТЭ сделало предупреждение

Бушерская АЭС / © AFP

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на иранскую атомную электростанцию в Бушере приведет к «очень высокому выбросу радиоактивности», который поразит людей в радиусе сотен километров от станции. Это потребует эвакуации, употребления йода и ограничений в питании.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

Гросси обратился в Совбез ООН по поводу израильских атак на ядерные объекты Ирана. По его словам, хотя удары пока не повлекли за собой радиоактивный выброс, который повлиял бы на население, опасность такого события существует.

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Гросси сообщил, что недавно израильские военные ошибочно сообщили медиа о нападении на Бушерскую АЭС, что, несмотря на отзыв заявления, «подчеркнуло жизненно важную потребность в четкой и точной коммуникации». Директор МАГАТЭ отметил, что АЭС в Бушере является ядерным объектом в Иране, где последствия атаки могут быть «самыми серьезными».

Я хочу абсолютно четко заявить. В случае атаки на атомную электростанцию в Бушере прямое попадание приведет к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду», - отметил Гросси.

Он добавил, что аналогичные последствия будут иметь атаку на линии электроснабжения станции. Гросси предупредил, что люди в радиусе сотен километров от станции окажутся под угрозой радиации, отметив, что может потребоваться эвакуация, обработка йодом и контроль пищевых продуктов. Директор МАГАТЭ также подчеркнул, что расположение Бушера на юге Ирана означает, что АЭС находится ближе к столицам нескольких союзников США в регионе, чем к Тегерану. По его словам, представители этих стран уже обратились к нему, чтобы выразить свою обеспокоенность.

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