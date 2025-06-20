ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
636
Время на прочтение
2 мин

Удар по АЭС в Иране обернется катастрофой: МАГАТЭ сделало предупреждение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился в Совет Безопасности ООН с беспокойством по поводу израильских атак на ядерные объекты Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Бушерская АЭС

Бушерская АЭС / © AFP

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на иранскую атомную электростанцию в Бушере приведет к «очень высокому выбросу радиоактивности», который поразит людей в радиусе сотен километров от станции. Это потребует эвакуации, употребления йода и ограничений в питании.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии.

Гросси обратился в Совбез ООН по поводу израильских атак на ядерные объекты Ирана. По его словам, хотя удары пока не повлекли за собой радиоактивный выброс, который повлиял бы на население, опасность такого события существует.

Гросси сообщил, что недавно израильские военные ошибочно сообщили медиа о нападении на Бушерскую АЭС, что, несмотря на отзыв заявления, «подчеркнуло жизненно важную потребность в четкой и точной коммуникации». Директор МАГАТЭ отметил, что АЭС в Бушере является ядерным объектом в Иране, где последствия атаки могут быть «самыми серьезными».

Я хочу абсолютно четко заявить. В случае атаки на атомную электростанцию в Бушере прямое попадание приведет к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду», - отметил Гросси.

Он добавил, что аналогичные последствия будут иметь атаку на линии электроснабжения станции. Гросси предупредил, что люди в радиусе сотен километров от станции окажутся под угрозой радиации, отметив, что может потребоваться эвакуация, обработка йодом и контроль пищевых продуктов. Директор МАГАТЭ также подчеркнул, что расположение Бушера на юге Ирана означает, что АЭС находится ближе к столицам нескольких союзников США в регионе, чем к Тегерану. По его словам, представители этих стран уже обратились к нему, чтобы выразить свою обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев Трамп успел возобновить неформальные контакты с Ираном, а затем пригрозил его режиму крахом — что это значит.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie