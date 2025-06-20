Справится ли Европа с помощью Украины без США: Ходжес оценил перспективы

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес / © Getty Images

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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес выразил глубокое разочарование относительно позиции администрации президента Трампа по поддержке Украины. По его мнению, нынешние американские власти не проявляют должной заинтересованности в предоставлении реальной помощи Киеву.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в слоте «1+1».

Разочарование в поддержке и будущем сотрудничестве

Во время эфира Ходжеса спросили, что бы он посоветовал президенту США, если бы стал его советником по поводу войны в Украине и будущего Запада в противостоянии с Россией.

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«Мне следует сказать, что я очень разочарован тем, что в Соединенных Штатах, собственно, администрация президента Трампа именно так себя ведет. Мне кажется, она не интересуется дальнейшей поддержкой и настоящей помощью Украине», — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Конгресса США, действия президента и его администрации выглядят так, будто они совсем не заботятся о том, чтобы помогать Украине. Ходжес выразил надежду, что ошибается в своих выводах, но из всего, что видит, делает вывод, что президент Трамп напрочь не заинтересован в том, чтобы стоять бок о бок с Украиной.

В то же время генерал отметил, что президент часто меняет свое мнение, и выразил надежду, что на предстоящем саммите НАТО европейские лидеры смогут убедить его в важности не только поддержки Украины, но и роли США в Европе.

Стратегическая ошибка Белого дома

Однако Бен Ходжес остается не очень оптимистично настроенным по поводу действий американской администрации. Он подчеркнул, что европейские государства, «в частности Германия, Швеция и другие», продолжают оказывать поддержку Украине. Он верит, что эта помощь в определенной степени сохранится, но ее недостаточно для того, чтобы действительно полностью заместить американскую поддержку.

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«Нет для вас каких-то приятных новостей в этом плане. Я вижу, что трамповская администрация просто совершает слишком большую ошибку», — подытожил генерал-лейтенант армии США.

Напомним, Ходжес объяснил, как Украине эффективно сломать стратегию России. Он отметил стратегические удары по энергетическому сектору РФ и усиление ПВО.