Диктатор Путин / © Associated Press

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В Кремле рассчитывают, что Украина устанет от войны раньше России, но страны Запада могут изменить ход событий.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, любое усиление экономического давления на Россию, хоть и является положительным политическим шагом, однако недостаточно для того, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров или изменить его представление о победе.

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Аналитики считают продолжение военной помощи Украине со стороны Запада ключевым элементом в реализации стратегии давления на Россию, которая могла бы вынудить главу Кремля пересмотреть собственную стратегию победы.

В ISW отметили, что теория победы Путина основывается на предположении, что российская армия способна поддерживать постепенные, хотя и незначительные, успехи на поле боя дольше украинских военных могут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину. Эксперты убеждены, что эта стратегия, вероятно, и дальше будет определять нежелание Путина участвовать в содержательных переговорах с США и Украиной.

По мнению аналитиков, достижение мира в Украине на приемлемых для Соединенных Штатов условиях требует либо длительных боевых потерь России, либо значительного поражения российских войск на фронте.

«США должны продолжать поставлять украинским военным вооружения, ведь потери России на поле боя остаются главным фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой», — убеждены в Институте.

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Эксперты подчеркивают, что предоставление вооружений, способных оперативно и в достаточном объеме поставлять только Соединенные Штаты, позволило ВСУ эффективнее обороняться, замедлить наступление России и наносить ее армии еще более серьезные потери.

«Рост и без того чрезмерного уровня потерь среди российских военных, особенно если они не будут соответствовать достигнутым территориальным достижениям, создает риск для способности Путина балансировать между расходами на армию и социально-экономическими потребностями и сохранять поддержку внутри страны», — считают в ISW.

Ранее сообщалось, что немецкий генерал ответил, может ли Европа поддерживать Украину без помощи США.

Мы ранее информировали, что разрешение президента США Дональда Трампа продолжать войну России и Украины поставил конгрессменов в неудобное положение.

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