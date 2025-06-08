Диктатор Путін / © Associated Press

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У Кремлі розраховують, що Україна втомиться від війни раніше за Росію, але країни Заходу можуть змінити хід подій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, будь-яке посилення економічного тиску на Росію, хоча й є позитивним політичним кроком, однак недостатнє для того, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу.

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Аналітики вважають продовження військової допомоги Україні з боку Заходу ключовим елементом у реалізації стратегії тиску на Росію, яка могла б змусити очільника Кремля переглянути власну стратегію перемоги.

В ISW зазначили, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російська армія здатна підтримувати поступові, хоча і незначні, успіхи на полі бою довше, ніж українські військові можуть утримувати оборону, а також довше, ніж Захід буде готовий підтримувати Україну. Експерти переконані, що ця стратегія, ймовірно, і надалі буде визначати небажання Путіна брати участь у змістовних переговорах зі США та Україною.

На думку аналітиків, досягнення миру в Україні на прийнятних для Сполучених Штатів умовах, вимагає або тривалих бойових втрат Росії, або значної поразки російських військ на фронті.

«США мають продовжувати постачати українським військовим озброєння, адже втрати Росії на полі бою залишаються головним чинником її нинішніх проблем з технікою, живою силою та економікою», — переконані в Інституті.

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Експерти підкреслюють, що надання озброєнь, які здатні оперативно і в достатньому обсязі постачати лише Сполучені Штати, дозволило б ЗСУ ефективніше оборонятися, уповільнити наступ Росії та завдавати її армії ще серйозніших втрат.

«Зростання і без того надмірного рівня втрат серед російських військових, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним здобуткам, створює ризик для здатності Путіна балансувати між витратами на армію та соціально-економічними потребами, і зберігати підтримку всередині країни», — вважають в ISW.

Раніше повідомлялося, що німецький генерал відповів, чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США.

Ми раніше інформували, що дозвіл президента США Дональда Трампа продовжувати війну Росії та України поставив конгресменів у незручне становище.

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