В США объяснили, как Украине эффективно сломать стратегию России

Дроны

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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес, призвал Запад и Украину сфокусировать стратегические удары на нефтегазовом секторе России и ее логистических сетях. По его словам, эти атаки более эффективно ограничат финансовые и военные возможности Кремля.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в слоте 1+1.

Годжес отметил, что западная помощь Украине должна включать ограничение возможности РФ экспортировать нефть в Индию и Китай, что поможет лишить Москву «теневых потоков» доходов. Он заявил:

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«Если Запад поможет Украине подрывая нефтегазовый сектор РФ, это заставит Россию прекратить то, что они делают».

Кроме того, генерал уверен, что Украина может создавать собственные «жены» для атак на ключевые энергетические объекты и логистические центры РФ.

Главной задачей, отметил Годжес, есть сочетание двух подходов:

Для нефтегазового сектора — прямые удары по месторождениям, трубопроводам и экспортной инфраструктуре.

Для логистики — уничтожение центров боеснабжения и складов с высокоточным оружием, которые будут служить целями противника.

Генерал сомневается, что одна технология способна полностью остановить российские дроны, а эффективной станет система, сочетающая противодроновые меры с энергетическим давлением.

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Он также добавил, что необходимо совмещать разные инструменты для достижения эффекта.

Напомним, интенсивность российских атак дронами по Украине может временно снизиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, Израиль получил возможность нанести удар по иранскому заводу дронов в Исфахане, в то время как Украина неоднократно атаковала производственные мощности в Елабуге, поставляемые беспилотниками армии РФ. Это существенно влияет на цепи поставок дронов в Россию.

Впрочем, Москва уже готовится к наращиванию производства беспилотников. Обычно российские силы наносят удары по нескольким целям одновременно, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

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