У США пояснили, як Україні ефективно зламати стратегію Росії

Дрони

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Колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал‑лейтенант Бен Годжес, закликав Захід і Україну сфокусувати стратегічні удари на нафто‑газовому секторі Росії та її логістичних мережах. За його словами, ці атаки ефективніше обмежать фінансові та воєнні можливості Кремля.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 1+1 у слоті 1+1.

Годжес зазначив, що західна допомога Україні повинна включати обмеження можливості РФ експортувати нафту до Індії та Китаю, що допоможе позбавити Москву «тіньових потоків» доходів. Він заявив:

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«Якщо Захід допоможе Україні підриваючи нафтогазовий сектор РФ, … це змусить Росію припинити те, що вони роблять».

Крім того, генерал впевнений, що Україна може створювати власні «дружини» для атак на ключові енергетичні об’єкти і логістичні центри РФ.

Головним завданням, зазначив Годжес, є поєднання двох підходів:

Для нафто‑газового сектору — прямі удари по родовищах, трубопроводах і експортній інфраструктурі.

Для логістики — знищення центрів боєпостачання і складів з високоточною зброєю, що слугуватимуть цілями для противника.

Генерал сумнівається, що одна технологія здатна повністю зупинити російські дрони, натомість ефективною стане система, що поєднує протидронові заходи з енергетичним тиском.

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Він також додав, що необхідно поєднувати різні інструменти для досягнення ефекту.

Нагадаємо, інтенсивність російських атак дронами по Україні може тимчасово знизитись через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, Ізраїль отримав можливість завдати удару по іранському заводу дронів у Ісфахані, тоді як Україна неодноразово атакувала виробничі потужності в Єлабузі, що постачають безпілотники армії РФ. Це суттєво впливає на ланцюги постачання дронів до Росії.

Втім, Москва вже готується до нарощування виробництва безпілотників. Зазвичай російські сили завдають ударів по кількох цілях одночасно, зокрема й по цивільній інфраструктурі.

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