"Труна" для Путіна: як знищення іранського режиму вплине на війну в Україні

Знищення іранського режиму «поховає» режим Путіна

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Зняття санкцій з Ірану та відновлення нормальних відносин з Ізраїлем призведе до того, що країна «заллє світ своєю нафтою», що обвалить ціни на сировину. Це стане економічним крахом для Росії та позбавить Кремль можливості продовжувати війну проти України.

Таку думку висловив офіцер армії оборони Ізраїлю в запасі Григорій Тамар у коментарі для «Київ 24».

«Це [знищення іранського режиму — ред.] може відкрити скриньку труни для путінського режиму», — заявив Тамар.

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Стратегічна мета Ізраїлю та історичний контекст відносин з Іраном

Григорій Тамар наголосив, що стратегічна мета Ізраїлю полягає у «знищенні злочинного фашистського режиму та фашистських фанатиків» в Ірані. Він нагадав, що до Ісламської революції між Ізраїлем та Іраном існували «прекрасні, чудові відносини».

За словами офіцера, в Тель-Авіві навіть є ділянка землі, придбана поваленим шахом Ірана для будівництва посольства, а співробітництво між країнами охоплювало оборонну, сільськогосподарську, наукову, спортивну та культурну сфери. Тамар підкреслив, що останній шах був близьким другом мера Єрусалима, і саме такі відносини Ізраїль прагне відновити після політичних змін в Ірані.

Паралелі режимів і наслідки зміни влади в Ірані

Офіцер вважає, що паралелі між «іранським і московським режимами» очевидні, адже лідери цих країн — «тирани, які п’ють кров народу і сидять у бункерах». Він зазначив, що в разі зміни режиму в Ірані Захід розморозить колосальні активи держави та скасує санкції, і тоді «Іран заллє нафтою весь світ».

Григорій Тамар пояснив, що це призведе до обвалу цін на нафту, внаслідок чого «московський злочинний режим залишиться без засобів для продовження агресивної війни». Таким чином, за його словами, «для Кремля колапс іранського режиму стане катастрофою».

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Нагадаємо, Іран тривалий час залишався особливо корисним «стратегічним партнером» для Росії. Але тепер Кремль втрачає Тегеран як союзника, хоча і має певну вигоду від війни на Близькому Сході.