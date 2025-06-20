Клуб УПЛ призначив нового головного тренера

Младен Бартулович / © ФК Металіст 1925

Реклама

"Металіст 1925" оголосив про призначення Младена Бартуловича новим головним тренером команди.

Контракт із 38-річним хорватським фахівцем підписано на три роки, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

До його тренерського штабу увійшли: Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

Реклама

На посаді головного тренера харків'ян Бартулович замінив нідерландця Патріка ван Леувена, якого "Металіст 1925" відсторонив від виконання обов'язків керманича команди у середині травня цього року за тур до завершення сезону Першої ліги.

Кінець сезону-2024/25 харківський клуб провів під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Олександра Чижова і разом з ним вийшов до УПЛ.

Попереднім місцем роботи Бартуловича була луганська "Зоря", з якою він посів сьоме місце за підсумками минулого сезону УПЛ.

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).

Реклама