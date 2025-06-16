Ще один клуб УПЛ повідомив про відхід головного тренера

Младен Бартулович / © ФК "Зоря"

Реклама

Луганська "Зоря", яка виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), оголосила про відхід Младена Бартуловича з посади головного тренера.

Про це повідомляється на офіційній сторінці луганського клубу в Facebook.

Хорватський фахівець прийшов у команду в липні 2023 року. За цей час він встиг пройти шлях від помічника до виконувача обов'язків головного тренера.

Реклама

Під його керівництвом "чорно-білі" посіли сьоме місце за підсумками сезону УПЛ-2024/25, навбраши 40 очок у 30 матчах.

Біля керма луганців Бартулович мав 10 перемог, 3 нічиї та зазнав 13 поразок.

За останніми даними ЗМІ, його наступним місцем роботи стане харківський "Металіст 1925", який за підсумками сезону-2024/25 вийшов до УПЛ.

Зазначимо, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі". Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся". Іван Федик очолив "Рух" замість Віталія Пономарьова, який став керманичем ЛНЗ замість Романа Григорчука. А Патрік ван Леувен замінив Юрія Вернидуба у "Кривбасі".

Реклама

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).