«Поліська Казка» успішно дебютувала на Форумі Крафтових Дистилерів України

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Цього року вперше до спільноти долучився бренд « Поліська Казка » — ліцензоване виробництво дистилятів з Іванкова, рідного краю Марії Примаченко.

Учасники форуму мали змогу познайомитися з високоякісними дистилятами бренду — прозорим дистилятом, витриманим дистилятом (віскі), настоянкою на травах та дистилятом з перцем. Увагу гостей привернуло не лише смакове наповнення, а й унікальне оформлення етикеток, натхненне мистецтвом Примаченко.

Слоган бренду — «Чистий, як мистецтво» — став лейтмотивом презентації та викликав щире зацікавлення у відвідувачів. Представники «Поліської Казки» презентували свою філософію, виробничі підходи та амбітні плани розвитку, отримавши схвальні відгуки як від професійної спільноти, так і від гостей заходу.

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Цей дебют став вагомим кроком до зміцнення позицій бренду серед крафтових виробників України.