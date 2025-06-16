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«Поліська Казка» успішно дебютувала на Форумі Крафтових Дистилерів України Новини компаній
13 червня в Києві, у приміщенні Торгово-промислової палати України, відбувся Форум Крафтових Дистилерів — головна подія країни для малих виробників алкогольних напоїв.
Цього року вперше до спільноти долучився бренд «Поліська Казка» — ліцензоване виробництво дистилятів з Іванкова, рідного краю Марії Примаченко.
Учасники форуму мали змогу познайомитися з високоякісними дистилятами бренду — прозорим дистилятом, витриманим дистилятом (віскі), настоянкою на травах та дистилятом з перцем. Увагу гостей привернуло не лише смакове наповнення, а й унікальне оформлення етикеток, натхненне мистецтвом Примаченко.
Слоган бренду — «Чистий, як мистецтво» — став лейтмотивом презентації та викликав щире зацікавлення у відвідувачів. Представники «Поліської Казки» презентували свою філософію, виробничі підходи та амбітні плани розвитку, отримавши схвальні відгуки як від професійної спільноти, так і від гостей заходу.
Цей дебют став вагомим кроком до зміцнення позицій бренду серед крафтових виробників України.