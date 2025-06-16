Еще один клуб УПЛ сообщил об уходе главного тренера

Младен Бартулович / © kh.vgorode.ua

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Луганская "Заря", которая выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), объявила об уходе Младена Бартуловича с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальной странице луганского клуба в Facebook.

Хорватский специалист пришел в команду в июле 2023 года. За это время он успел пройти путь от помощника к исполняющему обязанности главного тренера.

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Под его руководством "черно-белые" заняли седьмое место по итогам сезона УПЛ-2024/25, набрав 40 очков в 30 матчах.

У руля луганцев Бартулович имел 10 побед, 3 ничьи и потерпел 13 поражений.

По последним данным СМИ, его следующим местом работы станет харьковский "Металлист 1925", который по итогам сезона-2024/25 вышел в УПЛ.

Отметим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере". Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье". Иван Федик возглавил "Рух" вместо Виталия Пономарева, который стал наставником ЛНЗ вместо Романа Григорчука. А Патрик ван Леувен заменил Юрия Вернидуба в "Кривбассе".

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Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).