- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
Младен Бартулович возглавил "Металлист 1925".
"Металлист 1925" объявил о назначении Младена Бартуловича новым главным тренером команды.
Контракт с 38-летним хорватским специалистом подписан на три года, сообщает официальный сайт харьковского клуба.
В его тренерский штаб вошли: Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.
На посту главного тренера харьковчан Бартулович заменил нидерландца Патрика ван Леувена, которого "Металлист 1925" отстранил от исполнения обязанностей наставника команды в середине мая этого года за тур до завершения сезона Первой лиги.
Конец сезона-2024/25 харьковский клуб провел под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Чижова и вместе с ним вышел в УПЛ.
Предыдущим местом работы Бартуловича была луганская "Заря", с которой он занял седьмое место по итогам прошлого сезона УПЛ.
Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).