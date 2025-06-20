Клуб УПЛ назначил нового главного тренера

Младен Бартулович / © ФК Металлист 1925

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"Металлист 1925" объявил о назначении Младена Бартуловича новым главным тренером команды.

Контракт с 38-летним хорватским специалистом подписан на три года, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

В его тренерский штаб вошли: Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

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На посту главного тренера харьковчан Бартулович заменил нидерландца Патрика ван Леувена, которого "Металлист 1925" отстранил от исполнения обязанностей наставника команды в середине мая этого года за тур до завершения сезона Первой лиги.

Конец сезона-2024/25 харьковский клуб провел под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Чижова и вместе с ним вышел в УПЛ.

Предыдущим местом работы Бартуловича была луганская "Заря", с которой он занял седьмое место по итогам прошлого сезона УПЛ.

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).

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