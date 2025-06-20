Выпускной в Харькове: как дети прощались со школой в укрытиях

Выпускной в Одессе / © ТСН

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Вместо школьного двора и актовых залов — укрытие. Именно там пришлось устраивать выпускной вечер харьковским старшеклассникам. Речь идет о школах Салтовки — наиболее обстреливаемого района Харькова. Под открытым небом и в школьных зданиях проводить выпускные слишком рискованно. Поэтому медали получали и прощались со школой одиннадцатиклассники под землей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

В укрытии собрались более трехсот выпускников из 12 школ Салтовского района. Выпускной вечер празднуют в бомбоубежище, потому что в школах и под открытым небом делать это слишком рискованно. От объявления тревоги до прилета в городе иногда проходят считанные секунды. Впрочем, в этот вечер об обстрелах ученики не думают.

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Больше всего выпускник Харьковского лицея №143 Иван Момот рад тому, что очно впервые за последние три года собрался почти весь его класс. Ради выпускного школьники приехали даже из Европы. С весны 2022 года Валерия живет в Ивано-Франковске, но свой выпускной вальс мечтала станцевать именно в Харькове, и уговорила родителей привезти ее сюда хотя бы на день. К этому празднику готовилась заранее.

Иван Момот / © ТСН

«Хотя бы какой-то выпускник. Знаю много знакомых, у кого вообще не было выпускного. А я рада, что что-то будет. Поэтому с радостью. И немного с волнением, потому что многих не видела», — говорит выпускница Харьковского лицея №144 Валерия Риган.

Вместе со школьниками в укрытии сегодня — и их родители. Признаются — за последние годы дети получили слишком жесткий опыт.

«Это сделало их более стрессоустойчивыми, они могут проснуться утром после ночи, бомбежек Харькова и пойти на НМТ, и написать его удачно. А потом, скажем так, встречаться с друзьями и получить удовольствие от жизни», — говорит мама выпускника Ольга Момот.

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Большинство этих выпускников уже определились, куда будут поступать. Несмотря на постоянные вражеские атаки и близость к границе — значительная часть школьников выбирает именно харьковские вузы.

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