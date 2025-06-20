Випускний у Харкові: як діти прощалися зі школою в укриттях

Випускний у Харкові / © ТСН

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Замість шкільного подвіря та актових зал — укриття. Саме там довелося влаштовувати випускний вечір харківським старшокласникам. Йдеться про школи Салтівки — найбільш обстрілюваного району Харкова. Просто неба та у шкільних будівлях проводити випускні надто ризиковано. Тож медалі отримували та прощалися зі школою одинадцятикласники під землею.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

В укритті зібралося понад триста випускників з 12 шкіл Салтівського району. Випускний вечір святкують у бомбосховищі, бо у школах і просто неба робити це надто ризиковано. Від оголошення тривоги до «прильоту» в місті іноді минають лічені секунди. Втім, у цей вечір про обстріли учні не думають.

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Найбільше випускник Харківського ліцею №143 Іван Момот радий тому, що очно вперше за останні три роки зібрався майже весь його клас. Заради випускного школярі приїхали навіть з Європи. Від весни 2022 року Валерія живе в Івано-Франківську, але свій випускний вальс мріяла станцювати саме в Харкові і вмовила батьків привезти її сюди хоча б на день. До цього свята готувалася заздалегідь.

Іван Момот / © ТСН

«Хоча б якийсь випускний. Знаю багато знайомих, у кого взагалі не було випускного. А я рада, що щось буде. Тому з радістю. І трошки з хвилюванням, бо багато кого не бачила», — каже випускниця Харківського ліцею №144 Валерія Риган.

Разом зі школярами в укритті сьогодні — і їхні батьки. Зізнаються — за останні роки діти отримали надто жорсткий досвід.

«Це зробило їх більш стресостійкими, вони можуть прокинутися вранці після ночі, бомбардувань Харкова і піти на НМТ, і написати його вдало. А потім, скажімо так, зустрічатися з друзями та отримувати задоволення від життя», — каже мама випускника Ольга Момот.

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Більшість цих випускників уже визначилися, куди вступатимуть. Попри постійні ворожі атаки та близькість до кордону, значна частина школярів обирає саме харківські виші.

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