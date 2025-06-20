ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Андрій Матюха підтримав профорієнтаційний майстер-клас у сфері IT Актуально

У рамках програми IT Kids відбувся майстер-клас «Квиток в IT» для підлітків. Подію було організовано з метою ознайомлення учасників із цифровими професіями. Ініціатива реалізована за підтримки Андрія Матюхи.

Андрій Матюха підтримав профорієнтаційний майстер-клас у сфері IT

Практика і контакт із професією

Учасники дізналися про 12 спеціальностей у сфері IT та Digital. Програма охоплювала напрямки, пов’язані з програмуванням, дизайном, тестуванням, маркетингом, менеджментом, аналітикою, кібербезпекою та робототехнікою.

Формат події передбачав практичну роботу в міні-групах. Підлітки виконували завдання, що відповідали конкретним спеціалізаціям. Це дозволило їм спробувати себе в різних ролях, зокрема програмістів, дизайнерів, маркетологів і монтажерів. Практична взаємодія допомогла частині учасників визначити для себе професійний напрям.

«Ми хочемо, щоб підлітки бачили — ІТ-сфера відкрита для кожного, хто готовий пробувати і навчатися. Саме тому практичні формати для нас у пріоритеті», — зазначив Андрій Матюха.

Додатково в межах заходу було організовано спілкування з менторами — фахівцями, які працюють у цифровій сфері. Вони надали приклади зі свого досвіду та відповіли на запитання учасників. Частину майстер-класу провели учні GoFriends IT Academy. Вони розповіли, як починали навчання, що виявилося складним і які інструменти стали корисними на старті.

Андрій Матюха про важливість підтримки освітніх можливостей для молоді

Андрій Матюха забезпечив підтримку програми. Він підкреслив важливість доступу до прикладного досвіду та можливості працювати з менторами вже на початковому етапі. У коментарі зазначено, що створення таких освітніх форматів дає молоді змогу раніше визначатися з майбутніми професіями.

«Ми не просто підтримуємо освіту — ми формуємо культуру амбітної молоді, яка розуміє, чого хоче, і має інструменти, щоб цього досягти», — наголосив Андрій Матюха.

Після завершення майстер-класу всім учасникам запропонували безкоштовне продовження навчання в GoFriends IT Academy. Також була відкрита можливість приєднання до літнього IT-табору, де підлітки отримають більше практичного досвіду та зможуть закріпити набуті навички.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie