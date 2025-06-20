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Андрій Матюха підтримав профорієнтаційний майстер-клас у сфері IT Актуально
У рамках програми IT Kids відбувся майстер-клас «Квиток в IT» для підлітків. Подію було організовано з метою ознайомлення учасників із цифровими професіями. Ініціатива реалізована за підтримки Андрія Матюхи.
Практика і контакт із професією
Учасники дізналися про 12 спеціальностей у сфері IT та Digital. Програма охоплювала напрямки, пов’язані з програмуванням, дизайном, тестуванням, маркетингом, менеджментом, аналітикою, кібербезпекою та робототехнікою.
Формат події передбачав практичну роботу в міні-групах. Підлітки виконували завдання, що відповідали конкретним спеціалізаціям. Це дозволило їм спробувати себе в різних ролях, зокрема програмістів, дизайнерів, маркетологів і монтажерів. Практична взаємодія допомогла частині учасників визначити для себе професійний напрям.
«Ми хочемо, щоб підлітки бачили — ІТ-сфера відкрита для кожного, хто готовий пробувати і навчатися. Саме тому практичні формати для нас у пріоритеті», — зазначив Андрій Матюха.
Додатково в межах заходу було організовано спілкування з менторами — фахівцями, які працюють у цифровій сфері. Вони надали приклади зі свого досвіду та відповіли на запитання учасників. Частину майстер-класу провели учні GoFriends IT Academy. Вони розповіли, як починали навчання, що виявилося складним і які інструменти стали корисними на старті.
Андрій Матюха про важливість підтримки освітніх можливостей для молоді
Андрій Матюха забезпечив підтримку програми. Він підкреслив важливість доступу до прикладного досвіду та можливості працювати з менторами вже на початковому етапі. У коментарі зазначено, що створення таких освітніх форматів дає молоді змогу раніше визначатися з майбутніми професіями.
«Ми не просто підтримуємо освіту — ми формуємо культуру амбітної молоді, яка розуміє, чого хоче, і має інструменти, щоб цього досягти», — наголосив Андрій Матюха.
Після завершення майстер-класу всім учасникам запропонували безкоштовне продовження навчання в GoFriends IT Academy. Також була відкрита можливість приєднання до літнього IT-табору, де підлітки отримають більше практичного досвіду та зможуть закріпити набуті навички.