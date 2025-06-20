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- Украина
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Андрей Матюха поддержал профориентационный мастер-класс в сфере IT Актуально
В рамках программы IT Kids состоялся мастер-класс «Билет в IT» для подростков. Событие было организовано с целью ознакомления участников с цифровыми профессиями. Инициатива реализована при поддержке Андрея Матюхи.
Практика и контакт с профессией
Участники узнали о 12 специальностях в сфере IT и Digital. Программа охватывала направления, связанные с программированием, дизайном, тестированием, маркетингом, менеджментом, аналитикой, кибербезопасностью и робототехникой.
Формат события предусматривал практическую работу в мини-группах. Подростки выполняли задания, соответствующие конкретным специализациям. Это позволило им попробовать себя в разных ролях, включая программистов, дизайнеров, маркетологов и монтажеров. Практическое взаимодействие помогло части участников определиться с профессиональным направлением.
«Мы хотим, чтобы подростки видели — IT-сфера открыта для каждого, кто готов пробовать и учиться. Именно поэтому практические форматы для нас в приоритете», — отметил Андрей Матюха.
Дополнительно в рамках мероприятия было организовано общение с менторами — специалистами, работающими в цифровой сфере. Они поделились примерами из собственного опыта и ответили на вопросы участников. Часть мастер-класса провели учащиеся GoFriends IT Academy. Они рассказали, как начинали обучение, что оказалось сложным и какие инструменты были полезными на старте.
Андрей Матюха о важности поддержки образовательных возможностей для молодежи
Андрей Матюха обеспечил поддержку программы, подчеркнул важность доступа к прикладному опыту и возможности работать с менторами уже на начальном этапе.
«Мы не просто поддерживаем образование — мы формируем культуру амбициозной молодежи, которая понимает, чего хочет, и имеет инструменты для достижения цели», — подчеркнул Андрей Матюха.
После завершения мастер-класса всем участникам предложили бесплатное продолжение обучения в GoFriends IT Academy. Также была открыта возможность присоединиться к летнему IT-лагерю, где подростки получат больше практического опыта и смогут закрепить полученные навыки.