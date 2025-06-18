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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" дізналося свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

"Біло-сині" стартують у найпрестижнішому єврокубку з другого відбіркового раунду.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Зокрема свого першого суперника у новому розіграші єврокубків дізналося київське "Динамо", яке у статусі чемпіона України автоматично потрапило до 2-го відбіркового раунду ЛЧ.

За підсумками жеребкування команда Олександра Шовковського позмагається з переможцем пари першого відбіркового раунду ЛЧ "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Поєдинки другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" дізнався суперника в першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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