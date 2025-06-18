Моді викрив брехню Трампа щодо Індії та Пакистану: деталі скандалу

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту США Дональду Трампу, що угоду про припинення вогню з Пакистаном було досягнуто виключно шляхом переговорів між військовими обох країн — без американського посередництва.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву, поширену для преси міністром закордонних справ Індії Вікрамом Місрі.

Телефонна розмова між Моді та Трампом відбулася у вівторок ввечері на полях саміту G7 у Канаді — це була їхня перша пряма комунікація після збройного конфлікту між Індією та Пакистаном 7–10 травня.

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«Прем’єр-міністр Моді чітко сказав президенту Трампу, що в цей період не було жодних переговорів на жодному етапі на такі теми, як індійсько-американська торговельна угода або американське посередництво між Індією та Пакистаном. Переговори про припинення воєнних дій відбувалися безпосередньо між Індією та Пакистаном через існуючі військові канали та за наполяганням Пакистану», — заявив очільник МЗС Індії.

За його словами, Моді заявив, що «Індія не приймала посередництва в минулому і ніколи не прийме».

Раніше Дональд Трамп публічно заявив, що саме Сполучені Штати допомогли досягти угоди між Індією та Пакистаном. Зокрема, 10 травня він повідомив про нібито успішне посередництво США, після якого обидві сторони припинили бойові дії.

У ході розмови з Моді американський президент висловив підтримку боротьбі Індії з тероризмом. Прем’єр Індії у відповідь поінформував, що антитерористична операція «Сіндор», в межах якої Індія завдавала транскордонних ударів, триває.

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Варто зазначити, що 15 червня Трамп заявляв, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду, так само як він нібито змусив помиритися Індію та Пакистан.