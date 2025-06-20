Путин назвал Израиль "русскоязычной страной": на что намекает

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Российской Федерации Владимир Путин, рассуждая о конфликте на Ближнем Востоке, назвал Израиль почти русскоязычной страной.

Такое заявление он сделал во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Израиль сегодня — почти русскоязычная страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, Москва это учитывает», — сказал российский президент.

Реклама

Из этой фразы хозяина Кремля не совсем понятно, означает ли это дружеское отношение к Израилю из-за его «русскоязычности», или наоборот в Тель-Авиве должны напрячься от перспективы помощи «русскоязычным израильтянам» от Москвы.

В то же время Путин заявил, что Россия всегда поддерживает Иран в работе с «мирным атомом» и «защищает его права в этой сфере не на словах, а на деле».

При этом он добавил, что РФ продолжает работу на АЭС «Бушер» в Иране и получила от Нетаньяху и Трампа заверения о безопасности своих сотрудников там.

Несмотря на то, что РФ, которая имеет оборонное соглашение с Ираном, не предоставила никакой защиты стратегическому партнеру во время атак Израиля, Путин назвал провокаторами тех, кто на фоне конфликта на Ближнем Востоке говорит, что Россия является ненадежным союзником.

Реклама

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании «израильско-иранского конфликта».

Впоследствии президент США Дональд Трамп резко отклонил предложение хозяина Кремляи посоветовал ему заняться улаживанием войны в Украине.