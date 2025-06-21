Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров

Флаг Ирана / © Reuters

Реклама

Иран не намерен возобновлять дипломатические переговоры с США по ядерной программе до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по его объектам.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщает Financial Times .

Таким образом, глава иранского МИД ответил на инициативу Франции, Германии и Великобритании, которые объявили о готовности к новым переговорам по иранской ядерной программе с участием Соединенных Штатов.

Реклама

«Иран готов снова рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия будет прекращена, а агрессор — привлечен к ответственности за совершенные преступления», — подчеркнул Аракчи.

Он также заявил, что Иран не видит смысла в переговорах с США, пока Вашингтон остается соучастником преступлений.

Несмотря на это, Аракчи отметил, что Иран открыт для диалога с европейскими странами и готов к новым встречам и обсуждениям в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес выразил сомнения в способности и решительности американского президента Дональда Трампа нанести удар по Ирану .

Реклама

Мы ранее информировали, что Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами .