Как избавиться от кротов на огороде: три проверенных народных метода

Есть несколько проверенных народных методов, которые помогут вывести крота из огорода. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как вывести крота из огорода – помогут бобовые, чеснок, бархатцы или нарциссы

Эти растения выделяют неприятный для кротов запах, поэтому, если высадить их на участке и по периметру огорода, вы сможете выгнать грызунов.

Также можно приобрести специальные биопрепараты в виде шаров или гранул, которые также выделяют запах, который не нравится кротам. Их следует прикопать по всей территории сада и огорода в землю на указанном изготовителем расстоянии.

Разбрасывайте по участку резко пахнущие вещи

Прекрасно подойдет разнообразная ветошь, пропитанная бензином, керосином, растворителем, а также нафталин, дуст, тухлые рыбьи головы и т.д. Однако следует помнить, что не все эти вещи можно закапывать в огороде. Например, использование нефтепродуктов может привести к отравлению. Поэтому их можно прикапывать только в саду, где не растут плодово-ягодные культуры.

Кстати, если у вас живет кошка, которая ходит гулять по улице, на участке никогда не будет кротов. Дело в том, что эти животные не выдерживают запаха кошачьих фекалий.

Как выгнать кротов из огорода – подойдет старый метод затопления почек водой

Но следует помнить, что лить придется долго и много (не менее 100 литров). Лучше подливать жидкость поочередно в разные кротовьи норки, чтобы грызуну было максимально некомфортно оставаться на вашем участке.