Як позбутися кротів на городі: три перевірені народні методи

Існує кілька перевірених народних методів, які допоможуть вивести крота з городу. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як вивести крота з городу - допоможуть бобові, часник, чорнобривці або нарциси

Ці рослини виділяють неприємний для кротів запах, а тому, якщо висадити їх на ділянці та по периметру городу, ви зможете вигнати гризунів.

Також можна придбати спеціальні біопрепарати у вигляді кульок чи гранул, які також виділяють запах, що не подобається кротам. Їх варто прикопати по всій території саду та городу в землю на вказаній виробником відстані.

Розкидайте по ділянці речі, які різко пахнуть

Чудово підійде різноманітне дрантя, просочене бензином, гасом, розчинником, також нафталін, дуст, тухлі риб'ячі голови тощо. Однак варто пам'ятати, що не всі ці речі можна закопувати на городі. Наприклад використання нафтопродуктів може призвести до отруєння. А тому їх можна прикопувати лише в саду, де не ростуть плодово-ягідні культури.

До речі, якщо у вас живе кішка, яка ходить гуляти на вулицю, на ділянці ніколи не буде кротів. Справа в тому, що ці тварини не витримують запаху котячих фекалій.

Як вигнати кротів з городу - підійде старий метод затоплення нірок водою

Але варто пам'ятати, що лити доведеться довго і багато (не менше 100 літрів). Краще підливати рідину по черзі в різні кротячі нірки, щоб гризуну було максимально некомфортно залишатися на вашій ділянці.