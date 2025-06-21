Безпілотник Shahed / © reuters.com

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Зараз питання протидії ворожим безпілотникам залишається одним із найактуальніших для Сил безпеки та оборони України. Над цим працюють у тісній кооперації з вітчизняним оборонно-промисловим комплексом.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Цього тижня ми побачили один зразок нового „шахеда“, який був обладнаний камерою, системою штучного інтелекту, який дозволяє, умовно кажучи, знаходити цілі за оптичним образом. Також цей „шахед“ може керуватися по радіоканалу десь на відстані 150 км, якщо там є ретранслятори дещо далі», — розповів він.

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За його словами, новий безпілотник має іранські комплектуючі.

«Поки що ми не знаємо, наскільки масові ці зразки. Це поки що перший варіант, але в чому його загроза? У тому, що штучний інтелект дозволяє противнику використовувати цей безпілотник в умовах, коли діє наш РЕБ, і фактично цей „шахед“ не чутливий до РЕБу. Можливість радіоканалу дозволяє його так використовувати, як такий великий FPV з потужною бойовою частиною», — пояснив експерт.

Він підкреслив, що це новий виклик, і українська сторона вже шукає варіанти протидії.

«Найбільш ефективні варіанти протидії — це все-таки зенітні дрони, які сьогодні не лише виготовляються в партнерстві з країнами НАТО, але вже є щонайменше три-чотири наші компанії. Наші зенітні дрони збивають „шахеди“, і ця практика стає все більш масовою», — сказав Згурець.

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Експерт також наголосив, що наразі ключовим завданням є масштабування цієї практики.

«Це з одного боку — збільшення таких зенітних дронів, з іншого — збільшення підрозділів, які можуть ефективно використовувати нові українські зразки озброєнь. Ми перебуваємо на етапі масштабування цього процесу, аби мінімізувати оцю російську загрозу — збільшення кількості „шахедів“», — зазначив він.

За словами Згурця, за день росіяни виготовляють близько 90 дронів-камікадзе. Щомісячні обсяги становлять 2700 «шахедів», ще 2500 — це різні хибні дрони, які також використовуються в атаках.

«Зараз пошук протидії — це актуальне завдання, яке зараз вирішують Сили безпеки та оборони в кооперації з нашим оборонно-промисловим комплексом», — підсумував експерт.

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