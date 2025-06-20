Иран атаковал Израиль: повреждено здание Microsoft (фото, видео)

Израильские полицейские на месте атаки по городу Беэр-Шева / © Getty Images

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Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами утром 20 июня. Одна из них в городе Беэр-Шева попала в паркинг недалеко от здания штаб-квартиры компании Microsoft.

Об этом сообщают CNN, The Times of Israel, Ynet.

Во время утренней атаки Иран запустил по Израилю по меньшей мере три ракеты. Часть из них упала рядом с офисом Microsoft на автомобильную парковку. Было повреждено остекление здания и загорелись по меньшей мере шесть машин. Очевидцы заявляют о полном уничтожении офиса Microsoft.

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Заметим, что Беэр-Шева расположен в пустыне Негев, где есть израильская авиабаза Неватим.

Как сообщила Армия обороны Израиля, военные перехватили иранскую ракету, а пожар возник из-за ее обломков.

Израильская служба экстренной помощи Magen David Adom и соцсети опубликовали видео, где видно несколько пожаров на улице, возле технологического парка, где расположен офис Microsoft.

Израильская полиция получила сообщение о падении боеприпасов в открытых районах Южного округа страны. Зафиксированы материальные убытки, но обошлось без погибших. СМИ информируют о по меньшей мере 18 пострадавших.

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Поврежденное здание Microsoft

Дата публикации 09:15, 20.06.25 Количество просмотров 9 Из-за атаки Ирана на Израиль повреждена штаб-квартира Microsoft

Напомним, утром 19 июня Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Были попадания по гражданской инфраструктуре, в частности по больнице Сорока. Пострадали десятки людей.

В то же время Израиль атаковал ядерный реактор в Иране, где изготавливали оружейный плутоний для бомб. По реактору в Араке ударили несколькими тяжелыми бомбами.