Іран атакував Ізраїль: пошкоджено будівлю Microsoft (фото, відео)

Ізраїльські поліцейські на місці атаки по місту Беер-Шева / © Getty Images

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Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами вранці 20 червня. Одна з них у місті Беер-Шева влучила у паркінг неподалік будівлі штаб-квартири компанії Microsoft.

Про це повідомляють CNN, The Times of Israel, Ynet.

Під час ранкової атаки Іран запустив по Ізраїлю щонайменше три ракети. Частина з них впала поряд з офісом Microsoft на автомобільну парковку. Було пошкоджено скління будівлі та загорілися щонайменше шість машин. Очевидці заявляють про повне знищення офісу Microsoft.

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Зауважимо, що Беер-Шева розташоване у пустелі Негев, де є ізраїльська авіабаза Неватім.

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, військові перехопили іранську ракету, а пожежа виникла через її уламки.

Ізраїльська служба екстреної допомоги Magen David Adom та соцмережі опублікували відео, де видно кілька пожеж на вулиці, біля технологічного парку, де розташований офіс Microsoft.

Ізраїльська поліція отримала повідомлення про падіння боєприпасів у відкритих районах Південного округу країни. Зафіксовані матеріальні збитки, але минулося без загиблих. ЗМІ інформують про щонайменше 18 постраждалих.

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Пошкоджена будівля Microsoft

Дата публікації 09:15, 20.06.25 Кількість переглядів 9 Через атаку Ірану на Ізраїль пошкоджено штаб-квартиру Microsoft

Нагадаємо, вранці 19 червня Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарні Сорока. Постраждали десятки людей.

Водночас Ізраїль атакував ядерний реактор в Ірані, де виготовляли збройовий плутоній для бомб. По реактору в Араку вдарили кількома важкими бомбами.