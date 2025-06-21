Іран висунув США умову для відновлення переговорів

Прапор Ірану / © Reuters

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Іран не має наміру поновлювати дипломатичні перемовини зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

Таким чином глава іранського МЗС відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які оголосили про готовність до нових переговорів щодо іранської ядерної програми за участю Сполучених Штатів.

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«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор — притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», — наголосив Аракчі.

Він також заявив, що Іран не бачить сенсу в переговорах із США, поки Вашингтон залишається «співучасником злочинів».

Попри це, Аракчі зазначив, що Іран відкритий до діалогу з європейськими країнами та готовий до нових зустрічей і обговорень найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес висловив сумніви щодо спроможності та рішучості американського президента Дональда Трампа завдати удару по Ірану.

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Ми раніше інформували, що Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами.