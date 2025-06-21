Біля ракетного полігону в Ірані стався землетрус

Землетрус / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 червня, на тлі атак Ізраїлю на військові та ядерні об’єкти Ірану у північній іранській провінції Семнан зафіксували землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Землетрус стався близько 20:49 за київським часом на глибині 10 км.

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Вважається, що це був неглибокий землетрус.

За інформацію сервісу Ініціатива ядерної загрози (Nuclear Threat Initiative), у Семнані, що за 35 км від епіцентру землетрусу, розташований ракетний комплекс з полігоном для випробувань балістичних ракет і виробничими потужностями.

Також неподалік розташований Іранський космічний центр з пусковою інфраструктурою.

Нагадаємо, напередодні, 19 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ядерному реактору в Ірані. За інформацією ізраїльських спецслужб, тут виготовляли збройовий плутоній для іранських бомб.

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