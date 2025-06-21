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Біля ракетного полігону в Ірані стався землетрус
Недалеко від епіцентру розташований також Іранський космічний центр з пусковою інфраструктурою.
У п’ятницю, 20 червня, на тлі атак Ізраїлю на військові та ядерні об’єкти Ірану у північній іранській провінції Семнан зафіксували землетрус магнітудою 5,1.
Про це повідомила Геологічна служба США.
Землетрус стався близько 20:49 за київським часом на глибині 10 км.
Вважається, що це був неглибокий землетрус.
За інформацію сервісу Ініціатива ядерної загрози (Nuclear Threat Initiative), у Семнані, що за 35 км від епіцентру землетрусу, розташований ракетний комплекс з полігоном для випробувань балістичних ракет і виробничими потужностями.
Також неподалік розташований Іранський космічний центр з пусковою інфраструктурою.
Нагадаємо, напередодні, 19 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ядерному реактору в Ірані. За інформацією ізраїльських спецслужб, тут виготовляли збройовий плутоній для іранських бомб.