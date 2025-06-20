Чи могла Росія завербувати Трампа: думка експерта

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Дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, міг потрапити під вплив Радянського Союзу ще до того, як став президентом США.

Про це він розповів для 24 Каналу.

За словами Огризка, хоч конкретних фактів про вербування Трампа немає, така можливість не виключається.

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«Теоретично така ймовірність була. Чи реалізували її — достеменно невідомо», — зауважив дипломат.

Огризко наголосив, що Трамп зробив низку кроків, які можна вважати проросійськими та антиукраїнськими. Зокрема, він неодноразово уникав чіткої позиції щодо того, хто є агресором у війні проти України, і натомість говорив лише про бажання миру.

«Якщо президент США не може прямо сказати, хто напав, а лише повторює: „Я за мир“, — це означає, що він не хоче знати правду», — підкреслив Огризко.

Особливо здивувала заява Трампа на саміті G7, де він назвав виключення Росії з G8 помилкою.

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На думку Огризка, це маніпуляція: Трамп умисно замовчує факт, що Росію виключили з G8 саме через окупацію Криму та початок війни на Донбасі.

«Він говорить так, наче прагне позитивного результату, але насправді формує хибне уявлення для американських громадян», — пояснив дипломат.

В підсумку Огризко зазначив, що така послідовна позиція Трампа виглядає як результат залежності від Москви, навіть якщо її прямого підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з «Групи восьми» (G8) у 2014 році було, на його думку, «серйозною помилкою», яка могла призвести до повномасштабної війни в Україні.

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За словами Трампа, G7 раніше функціонувала як G8, але Росію виключили з міжнародного клубу провідних економік після анексії Криму. Він звинуватив у цьому тодішнього президента США Барака Обаму та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, зазначивши, що саме вони виступили проти присутності РФ у складі G8.

«Я вважаю, що це була помилка. Якби Росія залишалася в G8, ми б не мали цієї війни», — зазначив американський лідер, додавши, що говорив про це відкрито ще до свого приходу в політику.