В США розповіли, як Україні перемогти у війні з Росією

ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що Україна може змінити хід війни, якщо сконцентрує свої зусилля на знищенні логістичних центрів, штабів та інших ключових об’єктів тилу російської армії.

Про це він заявив в ефірі телемарафону у слоті 1+1.

За словами військового експерта, найефективнішим способом протидії чисельній перевазі Росії є удари по місцях зосередження техніки, лініях постачання, логістичних пускових установках, а також по пунктах управління. І зробити це, на його думку, можливо за допомогою українських дронів та високоточної зброї.

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«Це націлювання на їхні осередки, щоб протирувати логістичні пускові установки, лінії логістичні… Щоб не давати Росії підтримувати таку навалу», — зазначив Годжес.

Він також згадав численні інциденти на території РФ — вибухи на полігонах, аварії потягів, — і припустив, що за цим можуть стояти українські сили. Водночас генерал підкреслив: швидких змін на фронті не буде, але стратегічні удари можуть поступово підірвати потенціал ворога.

Окрім ударів по тилах, Годжес звернув увагу на потребу в якісному реформуванні української армії. На його думку, ЗСУ мають перетворитися на інституційну структуру, де кожен військовослужбовець буде навчений, екіпірований і матиме підтримку бойового колективу.

«Громадяни мають знати, що їхні сини та доньки у ЗСУ отримають належний вишкіл, будуть у справному колективі, матимуть усе необхідне для служби», — наголосив він.

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На завершення Годжес підкреслив: довіра суспільства до армії та стратегічна ефективність ЗСУ є ключем до перемоги у цій війні.

Нагадаємо, за думкою заступника командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України довготривалий мир в Україні настане тоді, коли зміниться режим у Росії або РФ розпадеться на декілька інших держав і вже не загрожуватиме нашій державі.