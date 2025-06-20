Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російські війська не мають на меті вторгнення до Дніпропетровської області. Натомість, активні бойові дії поблизу адміністративного кордону пояснюються їхніми спробами захопити Покровськ.

Про це розповів військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у своєму розборі для LIGA.net

«Спроби захопити Покровськ змушують ворога маневрувати й діяти на межі адміністративного кордону, використовуючи особливості місцевості для охоплення або часткового оточення міста», — пояснив експерт.

Реклама

За словами Кевлюка, до кінця року окупанти зосереджуватимуть основні зусилля на напрямках Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Покровська. Він додав, що угруповання росіян «Запад» намагається прорватися до Лимана, аби створити умови для штурму Словʼянська.

Водночас угруповання «Юг» безрезультатно намагається вибити Сили оборони з району Сіверська. Суміжними флангами «Юг» і «Центр» прориваються з півдня, з району Торецька, до Костянтинівки. А угруповання «Центр» продовжує дуже затратні для нього бої за Покровськ.

Нагадаємо, на тлі активних ударів українських безпілотників по військових та інфраструктурних об’єктах на території Росії, на фронті спостерігається нове загострення. Москва заявила про «прорив» до Дніпропетровської області, що, на думку деяких експертів, може змінити розстановку сил у війні.