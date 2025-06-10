Ворог готує масштабний штурм Сіверська: деталі від бригади "Рубіж"

Російські військові та бронетехніці / © Associated Press

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На Сіверському напрямку фіксуються дуже активні дії російських військ. Саме там зараз перебуває бригада Нацгвардії України «Рубіж». Ворог планує штурмувати Сіверськ на Донеччині, аби просуватися далі до Слов’янська та Краматорська.

Про повідомляє «24 Канал» з посиланням на начальника секції оперативного планування штабу 4 батальйону «Сила Свободи» бригади «Рубіж», старшого лейтенанта НГУ Богдана Пантьо.

Старший лейтенант звернув увагу на особливу активність російської армії під час літньої воєнної кампанії. Ворог продовжує штурмувати позиції бригади «Рубіж», знищувати вогневі та дронові позиції.

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Для своїх штурмів противник використовує і техніку, і мототехніку, і легкі авто. Пантьо зазначив, що росіяни відправляють у штурми піхотинців-камікадзе з єдиною метою — закинути на передній край захисників України вибухівку, яка має уразити укриття.

«Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ. Це, починаючи від Білогорівки, закінчуючи Берестовим. Не лише наш напрямок під загрозою, але на цій ділянці противник найактивніший», — сказав старший лейтенант.

За його словами, під час літнього ворожого наступу Сіверський напрямок буде таким «пекельним», як і два попередні літа. Саме з цього міста російська армія хое рухатися далі — на Слов’янськ та Краматорськ.

Пантьо додав, що російські війська активно розвиваються угалузі безпілотників. Вони можуть не лише стежити за позиціями українських бійців, але і вражати їх за допомогою безпілотників зі скидом або FPV-дронів. Також завдяки дронам загарбники мінують логістичні шляхи.

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Нагадаємо, росіяни четвертий рік намагаються заскочити до Сіверська. На початку червня українські військові розповіли ТСН, що ворожі атаки там відбуваються щоденно. Авіація окупантів методично перетворює колись майже 11-тисячне українське місто на суцільну руїну.

Окрім того, напередодні у 10-й гірськоштурмовій бригаді «Едельвейс», яка другий рік тримає оборону біля Сіверська, поінформували, що росіяни вже кілька тижнів поспіль намагаються взяти місто в кільце. Ворог робить усе, аби перекрити захисникам логістику та уразити позиції пілотів — це зараз їхні пріоритетні цілі.