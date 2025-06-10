Враг готовит масштабный штурм Северска: детали от бригады "Рубеж"

Российские военные и бронетехника / © Associated Press

Реклама

На Северском направлении фиксируются очень активные действия российских войск. Именно там сейчас находится бригада Нацгвардии Украины «Рубеж». Враг планирует штурмовать Северск в Донецкой области, чтобы продвигаться дальше к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на начальника секции оперативного планирования штаба 4 батальона «Сила Свободы» бригады «Рубеж», старшего лейтенанта НГУ Богдана Пантьо.

Старший лейтенант обратил внимание на особую активность российской армии во время летней военной кампании. Враг продолжает штурмовать позиции бригады «Рубеж», уничтожать огневые и дроновые позиции.

Реклама

Для своих штурмов противник использует и технику, и мототехнику, и легкие авто. Пантьо отметил, что россияне отправляют в штурмы пехотинцев-камикадзе с единственной целью — забросить на передний край защитников Украины взрывчатку, которая должна поразить укрытия.

"Россияне готовятся к масштабному штурму на Северск. Это, начиная от Белогоровки, заканчивая Берестовым. Не только наше направление под угрозой, но на этом участке противник активнее всего», — сказал старший лейтенант.

По его словам, во время летнего вражеского наступления Северское направление будет таким «адским», как и два предыдущих лета. Именно из этого города российская армия хочет двигаться дальше — на Славянск и Краматорск.

Пантьо добавил, что российские войска активно развиваются в области беспилотников. Они могут не только следить за позициями украинских бойцов, но и поражать их с помощью беспилотников со сбросом или FPV-дронов. Также благодаря дронам захватчики минируют логистические пути.

Реклама

Напомним, россияне четвертый год пытаются заскочить в Северск. В начале июня украинские военные рассказали ТСН, что вражеские атаки там происходят ежедневно. Авиация оккупантов методично превращает некогда почти 11-тысячный украинский город в сплошную руину.

Кроме того, накануне в 10-й горноштурмовой бригаде «Эдельвейс», которая второй год держит оборону возле Северска, сообщили, что россияне уже несколько недель подряд пытаются взять город в кольцо. Враг делает все, чтобы перекрыть защитникам логистику и поразить позиции пилотов — это сейчас их приоритетные цели.