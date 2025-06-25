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Рубіо зробив заяву про врегулювання війни в Україні
У Білому домі наполягають на закінченні війни в Україні, наголосив американський посадовець.
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії в Україні не може бути врегульована військовим шляхом. Такою ж є позицію президента Дональда Трампа.
Про це політик написав у соцмережі Х.
За словами держсекретаря США, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має закінчитися.
"На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз наголосив, що військового вирішення немає, є лише дипломатичне", – написав очільник Держдепу США.
Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО в Гаазі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили регіональні кризи. Зокрема, шлях до миру в Україні.
Дональд Трамп прокоментував останні атаки по Україні, висловивши розчарування. Президент США наголосив, мовляв, очікує стриманості від обох сторін конфлікту.