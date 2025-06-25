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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рубіо зробив заяву про врегулювання війни в Україні

У Білому домі наполягають на закінченні війни в Україні, наголосив американський посадовець.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Марко Рубіо.

Марко Рубіо. / © Getty Images

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії в Україні не може бути врегульована військовим шляхом. Такою ж є позицію президента Дональда Трампа.

Про це політик написав у соцмережі Х.

За словами держсекретаря США, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має закінчитися. 

"На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз наголосив, що військового вирішення немає, є лише дипломатичне", – написав очільник Держдепу США.

Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО в Гаазі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили регіональні кризи. Зокрема, шлях до миру в Україні.

Дональд Трамп прокоментував останні атаки по Україні, висловивши розчарування. Президент США наголосив, мовляв, очікує стриманості від обох сторін конфлікту.

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