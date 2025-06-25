Рубио сделал заявление об урегулировании войны в Украине

Марк Рубио. / © Getty Images

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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио заявил, что война России в Украине не может быть урегулирована военным путем. Такова позиция президента Дональда Трампа.

Об этом политик написал в соцсети Х.

По словам госсекретаря США, президент Трамп четко дал понять, что война между Россией и Украиной должна закончиться.

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"На сегодняшнем заседании Совета НАТО-Украина я еще раз подчеркнул, что военного решения нет, есть только дипломатическое", – написал глава Госдепа США.

Напомним, 25 июня на саммите НАТО в Гааге состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили региональные кризисы. В частности, путь к миру в Украине.

Дональд Трамп прокомментировал последние атаки по Украине , выразив разочарование. Президент США подчеркнул, что ожидает воздержания от обеих сторон конфликта.

Дата публикации 08:16, 25.06.25 Количество просмотров 157 Чтобы Трамп не заскучал! Саммит НАТО «прогнулся»! Стоит ли Украине на что-то надеяться?