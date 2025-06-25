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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио сделал заявление об урегулировании войны в Украине

В Белом доме настаивают на окончании войны в Украине, подчеркнул американский чиновник.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Марк Рубио.

Марк Рубио. / © Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио заявил, что война России в Украине не может быть урегулирована военным путем. Такова позиция президента Дональда Трампа.

Об этом политик написал в соцсети Х.

По словам госсекретаря США, президент Трамп четко дал понять, что война между Россией и Украиной должна закончиться.

"На сегодняшнем заседании Совета НАТО-Украина я еще раз подчеркнул, что военного решения нет, есть только дипломатическое", – написал глава Госдепа США.

Напомним, 25 июня на саммите НАТО в Гааге состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили региональные кризисы. В частности, путь к миру в Украине.

Дональд Трамп прокомментировал последние атаки по Украине , выразив разочарование. Президент США подчеркнул, что ожидает воздержания от обеих сторон конфликта.

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