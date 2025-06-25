Трамп и Эрдоган на встрече в Гааге обсудили путь к миру в Украине

Эрдоган и Трамп. / © Associated Press

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Во вторник на саммите НАТО в Гааге состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили региональные кризисы, двустороннее сотрудничество и актуальные международные вызовы.

Об этом сообщает турецкое издание АА.

Президент Эрдоган приветствовал усилия американского коллеги по достижению прекращения огня между Израилем и Ираном. Он также призвал к длительному миру, улажению гуманитарного кризиса в Газе и диалогу по Украине.

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Согласно заявлению Управления коммуникаций Турции, стороны затронули вопросы энергетики, оборонного сотрудничества и инвестиций, в том числе рассмотрели перспективу достижения торгового оборота в 100 миллиардов долларов.

Особое внимание президенты уделили роли НАТО. Оба лидера отметили важность укрепления сдерживающего потенциала Североатлантического союза и усиления взаимодействия как ключевых союзников.

Напомним, мировые лидеры собрались на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который стартовал во вторник, 24 июня, в Гааге, Нидерланды. Среди ключевых событий запланирована встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.