Встреча Трампа и Зеленского на саммите НАТО: какие результаты ожидают в Киеве

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Мировые лидеры собрались на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который стартовал во вторник, 24 июня, в Гааге, Нидерланды. Среди ключевых событий – запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чего ждут в Киеве от встречи лидеров Украины и США и саммита НАТО в целом, рассказала народный депутат Украины Галина Янченко в эфире CBS News.

Ожидание встречи лидеров

По словам Янченко, команды обоих лидеров согласовывают детали, однако источники отмечают, что встреча будет сосредоточена на темах санкций против России и военной помощи для Украины. В то же время Владимир Зеленский, вероятно, поднимет вопрос о том, что «стратегия так называемых дружеских разговоров с Путиным менее эффективна, чем стратегия усиления» давления на страну-агрессорку.

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"В конце концов, позиция президента Трампа заключалась в том, что внешняя политика США должна быть ведущей в достижении мира через силу", - отметила Янченко.

Она добавила, что за последние несколько месяцев Россия «систематически не выполняла своих обязательств».

«После долгих разговоров с Трампом Путин обещал одно, но делал обратное. Следовательно, для меня это выглядит как знак неуважения как к президенту Трампа, так и США как государству в целом», — подчеркнула народная депутат.

Путь к миру: усиление давления на РФ

Янченко убеждена, что США — самая могущественная страна в мире, которая «единственная может остановить неспровоцированную войну России в Украине», имея для этого «многочисленные инструменты».

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«В конце концов, если США не заставят Россию остановить эту войну, последствия будут очень плохими для всего мира. Мы уже видим, как Россия формирует так называемую ось зла, координируя и помогая Ирану стать сильнее в военном и экономическом плане», — заявила Галина Янченко.

Она добавила, что «действительно не может понять, как США могут продолжать все эти дружеские разговоры с Россией, учитывая, что та подписала военный союз и военное соглашение с Ираном» в январе этого года.

По информации BILD, представитель Белого дома подтвердил, что Трамп готов встретиться с Зеленским. Встреча президентов должна состояться 25 июня.

Напомним, недавно Дональд Трамп досрочно сбежал с саммита G7 в Канаде. Тогда американский политик проигнорировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вызвало разочарование украинской стороны. Его отсутствие объяснили необходимостью срочного возвращения в Вашингтон.

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